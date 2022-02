Un evento dedicato all’educazione dell’infanzia nel contesto italiano ed europeo per definire i prossimi interventi anche alla luce del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). È questo “Investing in an integrated early childhood education and care system: growing the next generation of Eu”, la conferenza internazionale organizzata dal Ministero dell’Istruzione, che si terrà a Bologna mercoledì 23 febbraio 2022.

L’iniziativa si svolgerà nella Sala dello Stabat Mater della Biblioteca comunale dell’Archiginnasio (Piazza Galvani, 1) a partire dalle 15.50. Ad aprire l’incontro saranno il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e Mariya Gabriel, Commissaria europea per l’Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l’Istruzione e la Gioventù. Prenderanno parte all’evento Simona Kustec, Ministra dell’Istruzione, delle Scienze e dello Sport della Slovenia; Prodromos Prodromou, Ministro dell’Istruzione, della Cultura, dello Sport e della Gioventù di Cipro; Jean-Michel Blanquer, Ministro dell’Educazione nazionale, della Gioventù e dello Sport della Francia (che parteciperà in videocollegamento); Alejandro Tiana Ferrer, Sottosegretario di Stato all’Istruzione della Spagna.

La conferenza sarà introdotta dai saluti istituzionali del Sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.