Nella serata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia arrestato due persone, rispettivamente cl. 1986 e 1968, per furto aggravato in concorso. I due uomini sono stati sorpresi dai militari mentre stavano asportando mobilio vario da un edifico che ospitava un’attività commerciale, per la quale è in atto una procedura fallimentare.

La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto. Stamane, gli arrestati sono stati giudicati con rito direttissimo, conclusosi con la convalida dell’arresto.