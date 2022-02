La Fondazione Campori avvia una selezione, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno (37 ore settimanali), nel profilo di operatore culturale (terza fascia 3° livello – nuovo livello D1 – CCNL Federculture). La figura ricercata opererà su attività, processi e sistemi di ordine tecnico e amministrativo, caratterizzati da elevata variabilità, ampiezza e complessità, anche coordinando altri lavoratori.

La risorsa si occuperà, in particolare, della gestione e del coordinamento della Biblioteca Campori e della Biblioteca Campori Junior (biblioteca ragazzi) cui sono destinate due unità di personale. Il candidato ideale deve possedere buone capacità di coordinamento, gestionali ed organizzative, oltre a buone capacità relazionali e di problem-solving in un contesto orientato a sostenere proattivamente il progetto culturale promosso dalla Fondazione Campori. Deve avere approfondite competenze in ambito biblioteconomico e catalografico, conoscere il mercato del libro, avere competenze in materia di progettazione e promozione culturale, oltre a competenze personali, in merito all’ascolto e alla comprensione dei bisogni, per poter svolgere con coerenza ed efficacia le funzioni di reference. Deve avere capacità di lavorare in team e capacità di coordinamento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi.

Le candidature devono essere presentate esclusivamente via Pec all’indirizzo camporifondazione@legalmail.it entro le ore 12 di lunedì 21 marzo 2022.