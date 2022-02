Prosegue il ciclo di seminari on line gratuiti organizzati da Unioncamere nazionale, Unioncamere Emilia-Romagna in collaborazione con il Sistema Camerale regionale e il supporto tecnico di Ecocerved nell’ambito del programma “Sostenibilità ambientale” su alcuni adempimenti a carico delle imprese.

Martedì 22 febbraio dalle ore 9.30 alle 11, è in programma il seminario on line “Cessazione della qualifica di rifiuto” a cura di Manuela Masotti e Manuela Medoro (Ecocerved). L’obiettivo dell’incontro è fornire le conoscenze fondamentali sul sistema delle autorizzazioni e dei controlli alla luce della Legge n. 128/2019, sul ruolo delle Regioni, sull’impatto delle linee guida SNPA, ISPRA e ARPA, sui “criteri attuativi dell’End of waste” e su casi concreti che si possono incontrare nell’operatività aziendale.

Sarà presentato il nuovo Registro nazionale che raccoglie le autorizzazioni e le procedure semplificate per il recupero dei rifiuti (REcer) nato su iniziativa del Ministero della Transizione Ecologica in collaborazione con Albo Nazionale Gestori Ambientali e Unioncamere.

Nel modello di economia circolare tutto il sistema si riorganizza per ridurre il prelievo delle risorse naturali e allungare il ciclo di vita dei prodotti; anche se è corretto affermare che la circolarità non si limita alla gestione dei rifiuti, il loro recupero rappresenta un aspetto fondamentale poiché consente di generare materie prime seconde e reimmetterle nei processi produttivi, andando ad affiancare le materie prime vergini. Per prendere parte alla transizione verso l’economia circolare è quindi necessario avere chiaro cosa ci sia alla base della cessazione della qualifica di rifiuto al termine di un’operazione di recupero, affinché i materiali possano effettivamente tornare sul mercato.

Alla fine dell’evento è prevista una sessione dedicata ai quesiti dei partecipanti.

Programma

Quadro normativo di riferimento su gestione e recupero dei rifiuti

Ambiti applicativi della cessazione della qualifica di rifiuto o End of waste

Alcuni esempi concreti in impresa

Presentazione del nuovo Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero dei rifiuti (REcer)

L’iscrizione al webinar è gratuita e deve essere effettuata dal sito della Camera di commercio competente per territorio a cui richiedere informazioni, oltre che a Unioncamere regionale.

tel. 051 6377034 e-mail:valentina.patano@rer.camcom.it