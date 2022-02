Nella gara che segna la ripartenza del campionato dopo la sospensione causata dalla nuova ondata pandemica, è il Giacobazzi a fare festa nel derby con gli Highlanders. Ritmi bassi, tanto agonismo e poco spettacolo nella prima sfida a Collegarola tra Modena e Formigine in serie B, terminata 31-5 per il XV di coach Rovina.

Ad entrambe le squadre mancano i numeri 10 titolari, con Michelini e Fontanesi out per infortunio, ma nel Giacobazzi c’è l’esordio di tre pedine importanti come Orlandi, Assandri e Cuoghi, questi ultimi due a formare un’inedita coppia mediana. Al primo attacco Modena sfonda grazie al lavoro della mischia: è la mano di Rizzi a schiacciare l’ovale in meta dopo meno di tre giri di lancetta. La marcatura non accende la partita, che nel primo tempo si trascina tra tante interruzioni. I biancoverdeblù si fanno preferire, pur senza brillare, e al quarto di gara allungano ancora grazie alla mischia, che confeziona la meta firmata da Marco Venturelli e convertita da Assandri. L’assolo modenese è interrotto dai gialloneri che mostrano nella seconda parte del primo tempo la loro migliore versione, costruendo qualche buona occasione. Solo una di queste ha successo, con Izzo che chiude una buona azione alla mano poco dopo la mezzora. Cinque punti che danno fiducia agli ospiti, ma la migliore occasione nel finale di tempo è per il Giacobazzi, che non sfrutta un errore della retroguardia Highlanders.

Nella ripresa la pressione di Modena aumenta e si gioca quasi solo nella metà campo giallonera. L’avvio è la fotocopia del primo tempo: questa volta sono i trequarti a prendersi la scena, da Cuoghi l’ovale viaggia veloce fino ad arrivare a Rossetto, che non ha ostacoli per il 17-5 parziale. Il calo di Formigine è evidente e il Giaocobazzi va vicino al poker in un paio di occasioni, senza successo, poi allo scoccare dell’ora di gioco ancora un’azione alla mano chiusa da Petti regala il punto bonus ai biancoverdeblù. La musica non cambia anche a risultato acquisito e al 69’ arriva anche la cinquina: buco centrale di Marco Venturelli che crea superiorità al largo, scarico su Rossetto che segna la sua doppietta personale e fissa il punteggio sul 31-5. Qualche schermaglia nel finale di un derby all’insegna del fair play, che il Giacobazzi vince con pieno merito, nella consapevolezza che per ritrovare condizione e prestazioni servirà ancora tempo.

Tabellino:

Giacobazzi Modena Rugby 1965-Highlanders Formigine 31-5

Marcature: 3’ meta Rizzi nt, 18’ meta Venturelli M. tr Assandri, 33’ meta Izzo nt; 43’ meta Rossetto nt, 60’ meta Petti tr Assandri, 69’ meta Rossetto tr Assandri.

Giacobazzi Modena: Trotta (52’ Caiti); Petti (72’ Guidetti), Orlandi, Pilati (24’ Rossetto), Pianigiani; Assandri, Cuoghi; Venturelli M., Flores (56’ D’Elia), Venturelli L.; Bellei (66’ Rodriguez), Maiga; Ori (70’ Flammia), Rizzi (62’ Secchi), Morelli. All. Rovina.

Highlanders Formigine: Lanzani; Ricciardi (65’ Giuliano), Vallone, Ozzarini (45’ Idammou), Izzo; Susa, Abdellaoui; Cantarelli (35’ Cremonesi), Poli, Operoso; Munno (65’ Splendi), Fassari; Agostino, Palladino (60’ Molinari), Borghi (40’ Babbo). Non entrato: Corradini. All. Menozzi.

Arbitro: Lorenzo Bruno (Udine).

Note: Ammoniti: 12’ Munno (Formigine), 29’ Rizzi (Modena), 78’ D’Elia (Modena), 79’ Pianigiani (Modena). Risultato primo tempo: 12-5. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Highlanders Formigine 0.

Serie B (girone 2), risultati 11° turno: Imola-Livorno 17-85 (0-5), Giacobazzi Modena-Highlanders Formigine 31-5 (5-0), Lions Amaranto-Rugby Parma 0-48 (0-5), Valorugby Emilia B-Florentia n.d., Jesi-Rugby Roma 7-40 (0-5). Riposa: Cus Siena.

Classifica: Rugby Parma 33, Rugby Roma, Florentia 25, Livorno, Lions Amaranto 22, Giacobazzi Modena 21, Cus Siena 19, Highlanders Formigine 9, Jesi 7, Valorugby Emilia B 1, Imola -2.

Prossima giornata, recupero 8° turno (27/02/2022): Rugby Parma-Florentia, Highlanders Formigine-Rugby Roma, Livorno-Valorugby Emilia B, Cus Siena-Giacobazzi Modena, Jesi-Imola. Riposa: Lions Amaranto.