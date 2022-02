Bmr Basket 2000 fa suo il derby disputato a Sant’Ilario d’Enza contro la Dilplast Clevertech Montecchio. Trascinata dai 22 punti di Longoni (3/3 dalla lunga distanza) e dai 18 di Magni (che tira con 4/5 dall’arco), oltre che dalla solidità di Dias (15 punti e 7 rimbalzi) la formazione di Diacci ha la meglio sui rivali dopo un primo tempo decisamente in equilibrio, merito in particolare della sfuriata iniziale del capitano avversario Negri, in doppia cifra già dopo 10’.

DILPLAST CLEVERTECH MONTECCHIO-BMR BASKET 2000 70-82

ARENA BASKET MONTECCHIO: Piccinini 3, Vecchi 15, Sinisi, Casu 12, Basso 3, Pedrazzi 7, Riccò 4, Colla 3, Illari 3, Negri 20, Montanari. All. Cavalieri.

BASKET 2000 REGGIO EMILIA: La Rocca, Sprude 3, Longagnani 4, Dias 15, Longoni 22, Magini 5, Fontanelli, Paparella, Pini 2, Germani 12, Magni 18, Coslovi 1. All. Diacci.

Arbitri: Colinucci e Barigazzi di Modena.

Note: parziali 18-15, 33-34, 53-64.