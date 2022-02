Missione compiuta per la Green Warriors Sassuolo, che tra nel primo dei due incontri casalinghi del weekend supera 3-1 la Volley Hermaea Olbia, nel match valido per il recupero della terza del girone di andata.

Lo scontro diretto sorride quindi alla compagine neroverde, che sale al quinto posto in classifica generale con 29 punti, in attesa del nono turno di campionato in programma domenica alle 17.00 quando capitan Civitico e compagne riceveranno Sant’Elia.

Green Warriors Sassuolo 3

Volley Hermaea Olbia 1

Parziali 27-25 25-20 12-25 25-19