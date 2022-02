La notte scorsa, intorno all’una, la Squadra Volante è intervenuta in strada Nazionale per Carpi, presso una filiale bancaria a seguito di diverse segnalazioni, pervenute sulla linea di emergenza 113, da parte di residenti che avevano udito una forte esplosione in strada.

Gli agenti giunti sul posto hanno constatato che ignoti, utilizzando un’autovettura come ariete, avevano sfondato la porta blindata di accesso e fatto esplodere lo sportello bancomat.

Il tempestivo intervento degli operatori ha consentito di circoscrivere e mettere in sicurezza l’area e di recuperare numerose banconote di vario taglio sparse sulla scena del crimine, per un ammontare di oltre euro 10.000 e sequestrare l’auto utilizzata dai malviventi.

Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica per l’acquisizione degli elementi di prova, oltre alla Squadra Mobile che sta procedendo nelle indagini, con l’escussione di testimoni e l’analisi delle riprese della videosorveglianza.