Prendono il via lunedì 21 febbraio i lavori di manutenzione straordinaria volti a ripristinare e mettere in sicurezza il ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia, tra Modena e Soliera, per riaprire il passaggio su stradello Ponte Basso in cui la circolazione è attualmente sospesa.

I lavori sono risultati necessari in seguito alle recenti verifiche sull’infrastrutura effettuate nell’ambito della progettazione del nuovo ponte tra Modena e Soliera, verifiche che erano state avviate a fine novembre per poi definire l’intervento di manutenzione. Questi lavori avranno una durata di circa un mese e, al termine, verrà effettuata una prova di carico prima della riapertura al traffico per i soli mezzi leggeri, come in precedenza. La circolazione, quindi, potrà temporaneamente riprendere prima che venga realizzata la nuova infrastruttura per la quale si sta completando la progettazione.

L’intervento di manutenzione, per un valore complessivo di 145 mila euro, è finanziato da Comune di Modena, Comune di Soliera e Provincia di Modena, e prevede in particolare la realizzazione di riparazioni e saldature locali su elementi strutturali del ponte bailey.