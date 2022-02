“Oggi è stato firmato il protocollo d’intesa sul futuro della ex Saga Coffe di Gaggio Montano, che salva 137 posti di lavoro. Un bell’esempio di sana collaborazione fra le nostre istituzioni e le forze sociali e imprenditoriali. Regione, Città Metropolitana e Comune di Gaggio Montano in questi mesi hanno avuto di fronte lavoratori e sindacati determinati e responsabili e imprenditori con un serio progetto industriale. In queste condizioni il valore aggiunto portato dalle istituzioni può esprimersi al meglio e questo ha condotto a una soluzione positiva di una vicenda che sembrava sin dall’inizio di difficile risoluzione.

Più volte sono stato a Gaggio Montano al presidio delle lavoratrici e dei lavoratori: è soprattutto grazie alla loro forza e alla ferma dignità della loro protesta che oggi il nostro territorio segna una vittoria per tutti. Aspettiamo che si sciolgano gli ultimi nodi nel rapporto fra la precedente proprietà e la nuova, ma oggi possiamo essere ottimisti sul fatto che fra pochissimi giorni si potrà giungere all’accordo definitivo. Questo significa che c’è una speranza di rilancio per il nostro Appennino, un obiettivo a cui dedicheremo il nostro impegno nei prossimi anni”.