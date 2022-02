Tre milioni di euro per l’accordo quadro “per lavori di asfaltatura, manutenzione ordinaria e straordinaria, segnaletica e sistemi di ritenuta della rete stradale comunale anche con carattere di pronto intervento, anni 2022-2025”: li ha stanziati la Giunta del Comune di Sassuolo attraverso la delibera n°19 del 15 febbraio in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio.

“Ripristinare le strade per la sicurezza di chi transita ed il decoro della città – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – è stato sin da subito uno dei punti fermi della nostra Amministrazione, tanto che in poco più di due anni e mezzo di legislatura abbiamo investito circa 4 milioni di euro per nuovi asfalti, quasi 3 milioni per le manutenzioni del verde, oltre 400.000 euro per la manutenzione dei marciapiedi appena iniziata. Con questo accordo quadro andiamo a stanziare ulteriori tre milioni di euro destinati ad essere ulteriormente incrementati e che serviranno, nei prossimi tre anni, a completare quanto ancora rimasto indietro. Lo strumento dell’accordo quadro ci consentirà, una volta individuate le ditte attraverso un bando pubblico, di poter intervenire tempestivamente non appena le temperature e la stagione lo consentiranno”.

L’Accordo quadro si suddivide in tre distinti lotti, tutti dell’importo di un milione di euro, e riguarderà: lavori stradali e di asfaltatura in genere; lavori di ripristino pavimentazioni stradali e marciapiedi, lavori di sistemazione sottofondi stradali/marciapiedi; lavori di scavo e rinterro linee sotto servizi; installazione, ripristino o sostituzione di elementi di arredo urbano; installazione, ripristino o sostituzione di barriere di ritenuta per la sicurezza stradale; pronto intervento h24; installazione e realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale.