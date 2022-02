Sono iniziati nei giorni scorsi in Via 8 Marzo presso il Parco dello Sport – tuttora in corso di realizzazione – i lavori per la messa a dimora di 331 nuovi alberi. Di questi, 157 esemplari sono legati al progetto regionale ‘Corridoio Verde’ che vede la collaborazione ormai consolidata tra la Regione, che fornisce le piante attingendo dai propri vivai, e Comuni come Maranello, che ne possono beneficiare gratuitamente per migliorare le proprie aree verdi e allo stesso tempo contrastare le emissioni di CO2.

La messa a dimora e la fornitura degli altri 174 nuovi alberi, invece, sarà curata dall’azienda ‘Ferrari S.p.A.’, che presso il Parco dello Sport installerà anche un impianto di irrigazione e che in un’altra zona di Maranello, in località Bell’Italia, si occuperà della realizzazione di una siepe arbustiva composta da 84 piante.

“Quest’ultimo intervento in via Grizzaga – spiegano Elisabetta Marsigliante e Chiara Ferrari, assessori rispettivamente all’Ambiente e ai Lavori pubblici – è stato concordato con l’Amministrazione comunale e permetterà di ‘schermare’ il confine tra un’area residenziale ed una produttiva. Così andremo a risolvere una specifica criticità che ci era stata segnalata dagli abitanti di Bell’Italia durante gli incontri di quartiere, e sulla quale ci eravamo impegnati a dare una risposta”.

Gli interventi – meteo permettendo – si concluderanno indicativamente entro la metà di aprile.

A quel punto sul territorio comunale, a fronte delle 33 alberature abbattute nel 2021 (di cui 14 malate e 19 secche), il primo quadrimestre del 2022 farà registrare la messa a dimora di 437 nuovi esemplari, per un saldo complessivo di 404 piante in più.