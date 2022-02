In pieno spirito carnevalesco, il 24 e 25 febbraio, alle ore 21, l’Orchestra Senzaspine inaugura la Stagione lirico-sinfonica 2022 al Teatro Duse di Bologna, con il concerto in maschera ‘Filmusic’, dedicato all’incontro tra la musica classica e le colonne sonore più amate del grande cinema.

Diretto da Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani, ‘Filmusic’ è ormai un classico Senzaspine, un concerto-spettacolo in grado di conquistare il pubblico di ogni età grazie alla sua forza evocativa. Sul palco note e immagini si fonderanno per far rivivere le emozioni del grande schermo, ma accanto al rigore esecutivo non mancheranno, come da tradizione, sketch, giochi e improvvisazioni che coinvolgeranno platea e orchestra.

Biglietti Posto unico: Intero* 25 euro | Under35 15 euro | Under12 7 euro

* Sconti tessere Soci Arci, Coop, Carta insieme Conad 10%

Biglietteria: Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it – Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket

Mercato Sonato – info@senzaspine.com | www.senzaspine.com