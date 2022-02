L’Amministrazione Comunale informa che posdomani, domenica 20 febbraio, in occasione della partita di calcio Athletic Carpi- Tritium, dalle ore 13:00 alle ore 17:00 saranno chiuse mediante transennature le seguenti vie: Marx, nel tratto compreso fra l’intersezione vie Cavallotti-Lenin e l’intersezione Biondo-Moro; Lincoln, nel tratto compreso tra le vie Mentana e Marx.

Sono inoltre stabiliti il divieto di fermata in via Marx, tra via Cavallotti e viale Biondo, ambo lati, e parcheggio antistante il circolo tennis Carpi di via Marx, nonché nell’intera area di sosta a nord della palestra Gallesi.

Da tali provvedimenti possono essere esclusi i residenti e diretti alle attività presenti nelle aree chiuse, e i veicoli dei tifosi ospiti.