Aria di primavera, musica e voglia di ballare, per un fine settimana ricco di appuntamenti nel centro di Fiorano Modenese, realizzati dalle associazioni del territorio in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Sabato 19 febbraio, dalle ore 9.00 alle 21.00, nel Pala AVF in piazza Ciro Menotti, è aperto il mercatino dei fiori e del riuso, a cura dell’associazione diabetici Star Bene, che prosegue anche domenica 20 febbraio fino alle ore 13.00.

In serata, dalle ore 21.00, le musiche dei più bei tanghi della tradizione argentina ed internazionale, suonate da Claudio Ughetti e Pablo Del Carlo. E’ prevista anche la presenza di una scuola di ballo. L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Artemisia, con ingresso è gratuito.

Domenica 20 febbraio, dalle ore 10.30, dopo la Messa, in piazza Ciro Menotti, commorazione dell’eccidio del 15 febbraio 1945, con le autorità locali e l’accompagnamento della banda Flos Frugi.

Alla Riserva naturale delle Salse di Nirano, nel pomeriggio, attività dedicata a ‘giovani ornitologi’, che, insieme ad una guida ambientale assembleranno e monteranno alcuni nidi artificiali. Attività gratuita a numero chiuso

Una domenica a teatro per famiglie è la proposta del teatro Astoria, dove dalle 16.00 va in scena la storia di “ La bella Fiordaliso e la strega Tirovina”, di Alberto De Bastiani e Giovanni Trimeri. Ingresso 3 euro.

Domenica 20 febbraio, alle ore 21.00, il Comitato ‘Fiorano in Festa’ propone nella tensostruttura in piazza, un concerto con Tiziano Chiapelli, fisarmonicista di livello internazionale, e Meditango Ensemble, in omaggio al tango nelle sue svariate forme musicali. Con loro anche il sassofonista piacentino Gianni Azzali, per dare vita ad uno spettacolo vibrante e coinvolgente. L’ingresso è gratuito.

Gli appuntamenti al Pala AVF, in piazza, si allungano a lunedì 21 febbraio, con il torneo di pinnacolo di solidarietà, promosso dal Forum delle Associazioni, dalle ore 20.30. Ricchi premi e iscrizione obbligatoria, con donazione ad AVF per le attività di pubblica assistenza che svolge a favore della comunità. Prenotazioni ai numeri 3384441601 (Adriano), 3343135146 (Maurizio) oppure la sede di AVF 0536910386.

Infine, da sabato 19 a lunedì 21 febbraio al cinema teatro Astoria è in programma la prima visione della pellicola “Ennio”, documentario sulla vita del Maestro Ennio Morricone, girato dal Giuseppe Tornatore, con testimonianze di Marco Bellocchio, Carlo Verdone, Mychael Danna, David Puttnam e tanti altri. Il costo del biglietto è di 7 euro, ridotto 5 euro.

Tutte le attività al chiuso richiedono il green pass rinforzato.