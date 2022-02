Essere primi nella Classifica delle Top School in Regione Emilia-Romagna ha anche delle responsabilità ed è per questo che lo Sporting Club Sassuolo, volendo mettersi alle spalle il periodo pandemico, investirà sullo sport giovanile, sua mission associativa.

E lo fa non solo riorganizzando i suoi obiettivi ma investendo in attività nuove e motivanti affiancate al rinnovato Settore Tennis: il “WheelChair Project” e il “ProgettoPro”.

Il primo, il Tennis in Carrozzina, nasce quale traino nobile a corollario della attività.

Il suo obiettivo è la promozione e lo sviluppo del tennis in carrozzina nella Provincia di Modena partendo dalla Città di Sassuolo, insieme ai Maestri abilitati Alessio Bazzani, Federica Severi e Massimo Nicolini, istruttori federali di Tennis su sedia a rotelle.

Il tennis è uno degli sport in sedia a rotelle in più rapida crescita al mondo; originariamente era giocato negli anni ’70 negli Stati Uniti ed è apparso per la prima volta alle Paralimpiadi di Barcellona nel 1992. Lo sport è ora praticato in più di 100 paesi diversi.

Lo sport svolge un ruolo fondamentale, proprio come mezzo per abbattere barriere non solo di carattere fisico ma soprattutto mentali.

La “Mission” del progetto è nobile: affermare la funzione sociale dello sport e del circolo tennis.

La modalità per farlo è coraggiosa, lavorare sul tennis in carrozzina, questo il percorso identificato:

Promozione del tennis in carrozzina nella nostra Provincia di Modena.

Creazione di una scuola tennis per gli atleti in carrozzina.

Formazione di una squadra per la partecipazione ai tornei federali.

Organizzazione del primo torneo a carattere nazionale “Tennis Wheelchair” presso lo Sporting Club Sassuolo.

L’atleta “ONE” è Wainer Righi nato a Sassuolo, dal 1991 in carrozzina a causa di un incidente stradale. La sua forte passione per lo sport ed in particolare il tennis l’ha portato a partecipare a questo progetto come parte attiva dello stesso.

Il “ProgettoPro” ha obiettivi plurimi che convergono sull’innalzamento della qualità dei metodi di insegnamento, dalla scuola al professionismo.

In esso sono stati inseriti professionisti con esperienze internazionali guidati da Francesco De Laurentiis, grazie ai quali sono già arrivati risultati prestigiosi come la vittoria dello Scudetto Italiano per la formazione Under 16 maschile, la Final Four nazionale per l’Under 12 maschile e il primo punto ATP conquistato da Federico Marchetti, atleta del progetto.

All’interno del progetto è nato recentemente l’obiettivo “NUMERODIECI” indirizzato a generare professionisti di alto livello partendo da dieci profili di allievi di interesse nazionale che hanno scelto lo Sporting come centro di crescita, tra i quali, ultimo arrivato, Federico Bondioli.