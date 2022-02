Stava percorrendo il sentiero CAI 482 quando, all’altezza di via Giardini, è caduta a terra procurandosi un doloroso trauma ad una gamba che non le ha più consentito di proseguire. Erano da poco passate le 16 quando, allertato, il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza di Serramazzoni, il Soccorso Alpino e Speleologico della Stazione Monte Cimone che ha attivato la squadra di Serramazzoni. La zona dove si è verificata la caduta non era raggiungibile con mezzi ruotati. La donna, 64 anni, residente a Serramazzoni, è stata recuperata dai tecnici e consegnata all’ambulanza che l’ha poi trasportata all’ospedale di Pavullo.



