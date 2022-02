Sabato mattina, dalle ore 9 alle 12, i ragazzi del Sap di Vezzano saranno in piazza della Libertà e distribuiranno gratuitamente ai cittadini gli imbuti per la raccolta differenziata degli olii esausti. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione con il contributo di Banca Centro Emilia di Rivalta, verrà replicata sabato 26 febbraio.

Questa attività segue quella avvenuta il 22 dicembre, quando il sindaco Stefano Vescovi e l’assessore all’Ambiente, Mauro Lugarini, avevano consegnato gli imbuti agli alunni delle scuole elementari e medie del territorio.

Si tratta di piccoli gesti, ma dal valore ambientale molto importante, che si collegano alla recente posa di tre contenitori per la raccolta degli oli alimentari esausti.

I contenitori, di colore giallo, si trovano in via Di Vittorio (incrocio con via Palazzo), via Tintoria (fronte Casetta dell’Acqua) e via Cavicchioni, angolo via Caduti della Bettola (vicino al Centro Sociale). Si tratta di bidoni di grande capacità e accessibili comodamente, nei quali si può conferire l’olio derivante dall’uso alimentare, utilizzando contenitori usa e getta, che devono essere gettati ben chiusi all’interno.