Sabato 19 febbraio, in Fiera a Bologna, un nuovo open day per facilitare l’accesso ai 5-19enni che non hanno ancora iniziato e/o concluso il ciclo vaccinale primario, così come per i 12-19enni che necessitano del booster. Al padiglione 33 della Fiera, dalle ore 8 alle 19, saranno 400 le dosi complessivamente disponibili per i giovani che potranno accedere all’hub senza alcuna prenotazione.

Anche il Distretto di Pianura ovest aderisce all’open day in programma sabato 19 febbraio. Presso l’hub Bonfiglioli di Calderara di Reno, dalle ore 8 alle ore 13, saranno 80 le dosi pediatriche di vaccino anticovid destinate ai bimbi dai 5 agli 11 anni che potranno recarsi all’hub, in accesso diretto, per eseguire la prima o la seconda dose, nel caso in cui siano trascorsi almeno 21 giorni dalla prima puntura.

Gli open day sono un’ulteriore occasione rivolta ai genitori con ancora qualche dubbio o timore per ricevere risposte e rassicurazioni da professionisti sanitari specializzati nella vaccinazione in età pediatrica.

Si ricorda che per la somministrazione della vaccinazione ai minori è necessaria la presenza di un genitore che abbia con sé il consenso dell’altro genitore o un maggiorenne delegato dai genitori provvisto della modulistica occorrente, disponibile al link https://www.ausl.bologna.it/per-i-cittadini/coronavirus/moduli-per-la-vaccinazione-anti-covid-19