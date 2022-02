Arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, era stato collocato ai domiciliari in attesa della direttissima in programma nella mattinata di domani. Lui però, un 50enne reggiano, non ha ottemperato alla misura evadendo stamane come emerso dai controlli dei carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla eseguiti intorno alle 11.30.

Questo pomeriggio, tornato a casa si è accorto di aver perso le chiavi e ha chiamato i carabinieri per ottenere l’apertura della porta di casa. Le uniche porte che si sono aperte sono state quelle del carcere di Reggio Emilia dove il 50enne reggiano è stato condotto dai carabinieri che l’hanno arrestato con l’accusa di evasione. L’uomo era stato arrestato ieri pomeriggio a seguito della richiesta di intervento presso un bar dove era stato segnalato la presenza del 50enne che disturbava gli avventori. All’arrivo i Carabinieri era andato ulteriormente in escandescenza cercando dapprima di colpire con una testata gli operanti per poi spintonarli offenderli e minacciarli. Arrestato e posto ai domiciliari in attesa della direttissima.