Acquisizione, mediante avviso pubblico, di alcune concessioni e la loro successiva rottamazione, ulteriore revisione del regolamento con l’inserimento di articoli relativi al decoro: sono due le azioni che l’Amministrazione comunale adotterà, nei prossimi mesi, con l’obiettivo di una radicale riqualificazione del mercato ambulante del martedì e del venerdì.

“Con la fine del cantiere di piazza Martiri Partigiani e il probabile fine dello stato di emergenziale a livello nazionale – commenta l’Assessore al Commercio ed al Centro Storico Massimo Malagoli – riprenderà la riqualificazione del mercato ambulante del martedì e del venerdì che ci ha visti impegnati all’inizio del nostro mandato con una prima modifica del Regolamento in cui abbiamo inserito il divieto di vendita di merce usata, ma che poi ha visto una brusca frenata dettata dalle normative e regolamentazioni inserite nei vari DPCM e DL dettati appunto dallo stato di emergenza pandemico.

Siamo pianamente consapevoli delle condizioni dell’attuale mercato che vede soprattutto nelle piazze Martiri Partigiani e Libertà una decadenza sia in termini di merce che di conformazione logistica ma, purtroppo, le vicende della piazza e il Covid non ci hanno permesso una riqualificazione ottimale dell’intera area mercatale”.

Nei prossimi mesi saranno due le azioni che l’Amministrazione comunale andrà ad intraprendere, la prima delle quali già iniziata nel corso del mese di Dicembre e che continuerà nel prossimi giorni: l’emissione di avvisi pubblici per la concessione di contributi a fondo perduto per l’ampliamento degli spazi di sicurezza nei mercati ambulanti tramite il ritiro e la successiva rottamazione di concessioni. Questo permetterà appunto una ridistribuzione e ottimizzazione degli spazi mercatali.

“La seconda iniziativa – aggiunge l’Assessore Malagoli – vedrà un’ulteriore revisione del regolamento che inserirà un articolo specifico riguardante il decoro del mercato, come concordato con le associazioni di categoria”.

In base al nuovo regolamento i titolari dei posteggi nei mercati o gli spuntisti dovranno tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza; in ogni caso i posteggi non dovranno sembrare in stato di abbandono o confusione: vanno gestiti in modalità ordinata e di pulizia.

I banchi o le strutture di vendita appoggiati al suolo devono essere coperti da teli/tendaggi. Gli stessi devono essere di colore tenue, pastello o bianco e mantenuti puliti e decorosi.

Le tende, le coperture aeree dei banchi le strutture di vendita in generale dovranno essere di adeguata fattura, mantenute in ottimo stato di manutenzione, efficienza e decoro.

I corridoi tra banco e banco, avendo funzione di transito, non potranno essere utilizzati per collocare sacchi, contenitori o ingombri di qualsiasi natura.

Gli eventuali scatoloni dovranno essere posti all’interno dell’automezzo e/o del banco di vendita in modo da non essere visibili dall’esterno. Non sono ammessi altri veicoli oltre al mezzo utilizzato per la vendita all’interno dell’area assegnata ad ogni singolo operatore o immediatamente limitrofa.

Le attrezzature utilizzate dagli operatori devono rimanere all’interno della superficie autorizzata, anche per i tendaggi di copertura – le strutture e le attrezzature non possono occupare superfici superiori a quelle concesse; più specificatamente, le massime sporgenze devono essere contenute nella superficie concessa. L’operatore non può occupare una superficie diversa da quella espressamente assegnata.

“Sono solamente alcune delle prescrizioni che andremo ad inserire nel nuovo regolamento concordandole con le associazioni di categoria – conclude l’Assessore al Commercio ed al Centro Storico Massimo Malagoli – e che, assieme ad altre regole che puntano ad un sempre maggiore decoro dell’area mercatale, punteranno a riqualificare totalmente un appuntamento importante per la nostra città e che non può rischiare di degradare al limite dell’abbandono”.