Il Calapranzi di Harold Pinter è una commedia dal ritmo vorticoso, che travolge lo spettatore con la sua forza prorompente. Andrà in scena sabato 19 febbraio alle 21:00 al Teatro San Prospero. Produzione: Compagnia Teatro Del Cigno. Regia: Ilaria Carmeli. Con Gianluca Bertolini e Lorenzo Bonini accompagnati dal vivo dal basso di Emanuele Lanzillotta.

Due uomini, Gus e Ben, si trovano nella stanza di un seminterrato, annoiati, in attesa di qualcosa, passando il tempo a chiacchierare fra di loro. Un vero e proprio thriller dialettico in cui le due personalità contrastanti dei protagonisti causano spesso scontri verbali, in uno stato di ansia crescente, fino al finale a sorpresa.

Immersi in un umorismo tagliente e raffinato, dove i dialoghi sono interrotti solo dal suono del calapranzi, i protagonisti capiscono che questa estenuante attesa sta durando troppo, che qualcosa non va. L’alternarsi continuo di silenzi e dialoghi – cadenzati perfettamente – fra i personaggi cattura efficacemente l’attenzione, creando spesso effetti comici.

Ma che lavoro fanno Gus e Ben? Chi manda loro i messaggi ed impartisce gli ordini?

Il capolavoro di Pinter ci pone difronte alla fragilità umana, al senso primigenio dell’uomo come animale sociale, al confronto con l’abisso della nostra realtà interiore.