Dopo l’avventura in Scandinavia il musher Luca Fontana domenica 20 febbraio 2022 sarà alle Piane di Mocogno e con se porterà la magia dello SLEDDOG, ossia di guidare una slitta trainata dai cani husky.

A poche ore dall’annuncio della giornata, nata con l’idea di far approcciare i bambini da 5 a 12 anni ai cani da slitta, l’evento è andato sold out, a testimonianza del forte interesse che c’è verso questa disciplina molto diffusa nel Nord Europa ma ancora poco conosciuta nel nostro paese.

Domenica 20 febbraio dalle ore 9.00 sarà possibile incontrare il musher e i suoi cani, e chi ha potuto iscriversi potrà vivere l’emozione di un giro di 2 km in slitta insieme a Luca e i suoi husky. Prima di partire all’avventura conosceremo meglio lo sleddog, per capire co s’è, come funziona e qual è il ruolo dei bellissimi cani da slitta.

Vista la grande richiesta, gli organizzatori stanno programmando una seconda data, che si terrà a marzo. A breve tutte le info sulla pagina social del Centro Fondo Lama Mocogno, che ospiterà l’evento.

Per saperne di più: www.pianedimocogno.it/sleddog