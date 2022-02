Il sindaco Matteo Lepore ha incontrato oggi a Palazzo d’Accursio il comandante del Comando Militare Esercito Emilia-Romagna, colonnello Guido Orsolini Orsolini.

Nel corso dell’incontro Lepore e Orsolini Orsolini hanno riaffermato il reciproco impegno a incrementare i già proficui rapporti esistenti tra l’Amministrazione e l’Esercito Italiano, convenendo nell’opportunità di sviluppare nuove e ulteriori iniziative.

Il Sindaco ha infine espresso un pensiero di gratitudine per il lavoro al servizio dei cittadini svolto dall’Esercito e per l’impegno del colonnello Orsolini Orsolini, quale comandante del Raggruppamento Emilia-Romagna nell’ambito dell’operazione Strade Sicure.

Il Comando Militare Esercito Emilia-Romagna è il comando territoriale chiamato a svolgere le attività legate al presidio militare nell’ambito della regione, al reclutamento e alla promozione e pubblica informazione dell’Esercito Italiano in Emilia Romagna.

In tale veste è alla continua ricerca di sinergie con le amministrazioni locali per consolidare e migliorare i servizi offerti.