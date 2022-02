“Siamo orgogliosi di ospitare questo importante appuntamento che vedrà i ministri europei degli Stati che hanno aderito alla dichiarazione di Lussemburgo discutere di economia sociale”.

Ad affermarlo il Sindaco di Bologna Matteo Lepore in merito all’incontro dei ministri Ue sull’economia sociale in ottobre, annunciato oggi dal ministro del Lavoro Andrea Orlando.

“Questo evento – continua Lepore – sarà per noi l’occasione di rilanciare il ruolo di Bologna come luogo di elaborazione di un’idea avanzata di economia sociale. Accompagneremo l’organizzazione dell’incontro con una riflessione su questo tema con le forze imprenditoriali e sociali del nostro territorio. Vogliamo costruire insieme a loro un’azione comune che non termini in ottobre ma rappresenti un impegno di questo mandato.

Ho chiesto e ricevuto la disponibilità di Daniela Freddi, economista e ricercatrice, a coordinare questo percorso con il ruolo metropolitano di “Responsabile del Piano per l’economia sociale”, un progetto a cui assegniamo un forte valore politico.

Al ministro Orlando vanno i nostri ringraziamenti per la costante attenzione per Bologna ed il nostro territorio, e per il comune impegno di fare della nostra città un modello sul ‘lavoro buono’. La riunione di ottobre segnerà il punto di arrivo di un programma ambizioso, il linea con il Piano d’Azione Ue, che vede tra i temi principali il sostegno a città, piccoli centri e aree rurali, la messa in rete di laboratori e osservatori attivi sul territorio ed il ruolo delle organizzazioni dell’economia sociale nelle transizioni verde e digitale”.