Il primo e terzo giovedì di ogni mese, la ludoteca comunale ‘Barone Rosso’, presso il BLA, apre le porte anche di sera per adulti e giovani dai 16 anni in su, mettendo sul tavolo il suo ampio patrimonio di giochi da tavolo e di società. Giovedì 17 febbraio, e tutti gli altri giovedì fino al 19 maggio, dalle 21 alle 23 è possibile partecipare a divertenti serate di gioco sano e intelligente, in compagnia di altri appassionati giocatori. Per chi è alle prime armi, ci sarà modo di scoprire nuovi giochi e conoscere diverse novità del panorama ludico internazionale.

Le attività sono gratuite ed aperte a tutti con green pass rinforzato, è richiesta l’iscrizione alla mail ludoteca@fiorano.it