Nel pomeriggio di giovedì 10 febbraio, la Sala Operativa della Questura di Reggio Emilia ha inviato tre equipaggi della Squadra Volante in via G.B. Vico, su segnalazione di una rissa in strada. Sul posto gli operatori hanno rintracciato ed identificavano tre minori di anni 15, 16 e 17 ed una giovane di 20, tutti incensurati e residenti a Reggio Emilia.

La rissa, all’esterno del circolo “Arci Cella”, alla quale avrebbero partecipato una quarantina di giovani, sarebbe scaturita da offese e provocazioni sul social network Instagram.

All’esito degli accertamenti, i tre minori identificati sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di rissa aggravata presso la Procura della Repubblica del Tribunale dei Minori di Bologna e sottoposti a sequestro i loro telefoni cellulari. Il video che riprende parte degli accadimenti, pubblicato sul social Instagram, è al vaglio della Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia per risalire agli altri partecipanti alla rissa.