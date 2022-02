Mercoledì prossimo, 23 febbraio, il ponte che collega Sassuolo a La Veggia sarà completamente chiuso al transito per tutta la mattinata. Mercoledì 23 febbraio, dalle ore 9 alle ore 12, quindi, il ponte Veggia non sarà attraversabile per consentire alla ditta incaricata di eseguire alcuni rilievi di monitoraggio.



