Nei giorni scorsi, Hera ha dato il via ad un intervento di potenziamento della rete fognaria che serve Magreta, nel territorio comunale di Formigine.

L’opera consiste nella posa di un nuovo tratto di tubatura che, partendo da un pozzetto che sarà realizzato in prossimità di via Ferraguti, sarà in grado di convogliare parte del refluo proveniente da via Don Franchini e collettarlo alla fognatura esistente, in via Marzaglia.

Attraverso quest’opera si alleggerirà il carico idraulico che grava sulla rete esistente, così da consentire un deflusso delle portate fognarie ottimale anche in caso di eventi meteorici molto intensi.

La durata prevista dell’intervento, per il quale il Gruppo Hera investirà 150mila euro, è di circa 3 mesi. Il cantiere, comunque, si svilupperà senza che vi siano interruzioni di servizio o modifiche sostanziali alla viabilità.