Saranno 2.800 gli studenti dell’area metropolitana bolognese che beneficeranno dei progetti di riqualificazione e messa in sicurezza di otto edifici scolastici, candidati dalla Città metropolitana di Bologna e presentati dalla Regione Emilia-Romagna al finanziamento tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per oltre 9,6 milioni di euro. I progetti saranno realizzati in cofinanziamento con risorse dei singoli comuni, ottenute con altre linee di finanziamento o proprie, per un investimento complessivo di 27,2 milioni di euro.

Grazie ai fondi del Pnrr verranno realizzate le due nuove scuole medie “Panzacchi” a Ozzano dell’Emilia e “Besta” a Bologna, ed effettuati interventi di miglioramento sismico all’I.T.C. “Caduti della Direttissima” di Castiglione dei Pepoli, al “Serpieri” di Bologna, alla primaria e secondaria di Calderino, alla Primaria “Fornasini” di Porretta Terme, alla secondaria “Mameli” di San Giovanni in Persiceto, alla scuola dell’infanzia di Monte San Giovanni a Monte San Pietro.

“Un’ottima notizia – è il commento del sindaco metropolitano Matteo Lepore -. Questi nuovi fondi Pnrr aiuteranno Comuni e Città metropolitana a rafforzare i loro investimenti per avere scuole sempre più moderne, sicure ed efficienti dal punto di vista energetico”

In particolare, i fondi in arrivo alla Città metropolitana per interventi di miglioramento sismico nelle due scuole superiori interessate, ITC “Caduti della Direttissima di Castiglione dei Pepoli e dell’istituto “Serpieri” di Bologna sono di circa 2,9 milioni di euro.

I dettagli degli interventi di Comuni:

Castiglione dei Pepoli, miglioramento sismico I.T.C .” Caduti della Direttissima”. Costo complessivo 1.810.000 euro;

Bologna, miglioramento sismico IPAA “ Serpieri”. Costo complessivo 1.096.578 euro;

Ozzano dell’Emilia, nuova costruzione della s cuola media “ Panzacchi”. Costo complessivo 10.985.000 euro (finanziamento richiesto di 1.300.000 euro a cui si aggiungerà una quota di cofinanziamento di 9.685.000 euro);

Bologna, nuova costruzione scuola media “ Besta”. Costo complessivo 9 milioni di euro (finanziamento richiesto di 2 milioni di euro a cui si aggiungerà un cofinanziamento di 7 milioni di euro)

San Giovanni in Persiceto, adeguamento sismico della scuola media “ Mamel i”. Costo complessivo 1.980.000 euro (finanziamento richiesto di 1.782.000 a cui si aggiunge un cofinanziamento di 198 mila euro);

Monte San Pietro, adeguamento sismico scuola elementare e s cuola media di Calderino. Costo complessivo 1.600.000 euro (finanziamento richiesto di 990 mila euro a cui si aggiungerà una quota di cofinanziamento di 610 mila euro);

Monte San Pietro, adeguamento sismico della scuola dell’infanziadi Monte San Giovanni. Costo complessivo 350 mila euro (finanziamento complessivo di 315 mila euro a cui si aggiungerà un cofinanziamento di 35 mila euro).

· Alto Reno Terme, adeguamento sismico scuola elementare “Don Giovanni Fornasini” di Porretta Terme. Costo complessivo 410 mila euro (finanziamento richiesto di 385 mila euro a cui si aggiungerà una quota di cofinanziamento di 25 mila euro).