Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, in orario notturno, dalle 22:00 di sabato 19 alle 6:00 di domenica 20 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da San Lazzaro, lo svincolo che dalla Tangenziale di Bologna immette all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio, uscire allo svincolo 6 “Castelmaggiore” e rientrare dallo stesso sulla carreggiata opposta, verso San Lazzaro e immettersi sulla A13 Bologna-Padova.

****

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 18 alle 6:00 di sabato 19 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione di quest’ultima, con contestuale chiusura della stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata verso la A14.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Padova verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna ed entrare sul Raccordo di Casalecchio, alla stazione di Bologna Casalecchio, per immettersi sulla A1 Milano-Napoli in direzione di Firenze;

da Padova verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna verso Bologna Borgo Panigale, il Ramo Verde ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, per immettersi sulla A1 in direzione Milano;

da Padova verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna in direzione San Lazzaro ed entrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.