Sereno o poco nuvoloso per nubi alte e stratificate in transito nel corso della giornata. Temperature minime in diminuzione e comprese tra -3 e 0 gradi sulla pianura emiliana occidentale con gelate mattutine; tra 2 e 5 gradi tra pianura centro orientale e settore costiero. Massime con valori tra 8 e 11 gradi. Venti deboli occidentali, tendenti nel corso della giornata a disporsi da sud-ovest lungo i rilievi. Mare fino al primo pomeriggio poco mosso sotto costa e mosso al largo, poi poco mosso ovunque.

(Arpae)