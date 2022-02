Il polo della moda carpigiano è storicamente una delle realtà più floride del settore, sia a livello locale che nazionale, sempre pronto a cogliere le nuove tendenze della moda mondiale. In questo periodo, il settore vive giorni di forte fermento ed emergono le prime suggestioni per le collezioni primavera estate 2023. Per aiutare i propri associati ad aggiornarsi, Lapam insieme a Carpi Fashion System offre un webinar mercoledì 16 febbraio alle ore 14:30.

La moda mondiale ogni anno evolve, sia in direzione di una maggiore sostenibilità, che di una sempre più esasperata ricercatezza di disegni, colori e materiali. Risulta quindi fondamentale per i creativi delle aziende del polo carpigiano essere sempre pronti a cogliere suggestioni e anticipazioni, in modo da programmare efficacemente, sperimentare e arrivare alle nuove stagioni con collezioni fresche, innovative e alla moda. Il webinar sarà tenuto da Veronica Lodi ed Emilia Minichiello, due esperte della testata Zoom on Fashion Trends che forniranno preziose ispirazioni e dritte per la stagione primavera estate 2023 con un’ampia panoramica su atmosfere, colori e materiali proposti dai saloni più importanti e prestigiosi della moda internazionale.

La partecipazione al webinar, che si svolgerà su Zoom, è gratuita, ma è necessario iscriversi tramite sul sito www.lapam.eu al fine di ricevere le credenziali per l’accesso alla riunione.