L’Amministrazione comunale, per voce del Sindaco Alberto Greco esprime cordoglio per la scomparsa del Dottor Renzo Belli, farmacista di Concordia sulla Secchia, venuto a mancare ieri.

“Di lui rimane impresso il ricordo, splendido, per l’esempio di altruismo che in vita ha dato, in uno dei momenti di maggior difficoltà per l’intero territorio della Bassa e di Mirandola: il terremoto del 2012 – afferma il Sindaco di Mirandola Alberto Greco, legato al Dottor Belli, da sincera e duratura amicizia – Con sua moglie Carla, in quei giorni drammatici di 10 anni fa, aprì la sua casa ai terremotati, per ospitarli, trasformando il dolore incolmabile per la perdita del figlio, in amore e sollievo per gli altri. Mai un passo indietro ed impegno votato al massimo, ogni qual volta c’era la necessità di aiutare il prossimo e sempre pronto a mettere la sua esperienza e professionalità al servizio di quanti avessero bisogno. Manifestiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia del Dottor Belli in questi giorni di dolore, conservandone per sempre il ricordo e l’esempio: quello di una persona di animo nobile, gentile e altruista.”