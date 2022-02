Grande ripresa del volontariato dell’Associazione Librarsi, che opera per le biblioteche nel “sistema” di otto Comuni, qualificandosi con un’esperienza ben consolidata e diversificata in vari progetti di lettura per tutte le età. Nello specifico i volontari Librarsi operano per la biblioteca “capofila” di Sassuolo in cui, con il prezioso supporto delle bibliotecarie e della responsabile del servizio, Patrizia Spezzani, hanno fornito alla comunità due fiori all’occhiello: un super salotto di lettura, sotto la guida di Claudia Nicolini, e la lettura per le scuole d’infanzia e primaria della città.

Con la diminuzione della pandemia, nel rispetto degli ordinamenti vigenti per gli incontri di gruppo, il “salotto” di sabato scorso in Cionini ha visto la partecipazione di trenta persone e c’è stata un’esorbitante richiesta di letture per le classi presso la biblioteca Leontine. Già domani mattina alle 9:00 alcune lettrici, coordinate da Carla Coppelli, si troveranno presso la biblioteca ragazzi per condividere le novità editoriali e scambiarsi opinioni in vista dei prossimi impegni.