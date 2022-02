Personale del Commissariato di Carpi ha deferito in stato di libertà una donna per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento. Nella serata di ieri, verso le ore 20.00, gli agenti sono intervenuti in un esercizio pubblico, sito nelle immediate vicinanze del centro storico, a seguito di segnalazione di persona molesta, che stava infastidendo i clienti.

La volante giunta sul posto apprendeva che la donna, già nota all’Ufficio, vistasi negare l’ingresso perché sprovvista del necessario green pass, prima inveiva contro i presenti e poi iniziava a danneggiare gli arredi del locale.

In evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool, all’arrivo della volante la stessa non desisteva dalla sua condotta molesta, spintonando gli operatori e opponendo resistenza nei confronti degli stessi che tentavano di calmarla e identificarla.

La donna, una 42enne di un comune vicino, è stata altresì sanzionata amministrativamente per lo stato di ubriachezza molesta in cui versava.