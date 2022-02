La sera di lunedì 14 febbraio, il Consiglio comunale di Vignola ha approvato una modifica del Programma triennale dei Lavori pubblici con contestuale variazione di bilancio che consentirà di intercettare contributi per un valore di 4 milioni e 100mila euro da destinare alla messa in sicurezza di strade e di edifici vignolesi.

In particolare, per quanto attiene alle strade: 300mila euro saranno destinati alla riqualificazione di via Matteotti e dell’intersezione con via Mario Pellegrini; 220mila euro per la riqualificazione di via Minghelli e di via Paradisi (già in programma un incontro con i commercianti e poi anche con i residenti della zona per un confronto sull’intervento); 300mila euro per il consolidamento e la messa in sicurezza con restauro del muro di sostegno stradale di via Portello; 980mila euro per la messa in sicurezza del ciclopedonale lungo via per Spilamberto dalla tangenziale fino a via Capuana e 600mila euro per la riqualificazione e messa in sicurezza di viale Mazzini.

Un milione e 700mila euro sono invece destinati alla messa in sicurezza ed efficientamento energetico di edifici. 600mila euro serviranno per il terzo stralcio di interventi sia nell’impianto coperto che quello all’aperto del Centro Nuoto comunale. 500mila euro sono destinati a lavori sulla Casa Natale di Ludovico Antonio Muratori, il padre della storiografia moderna, di cui ricorre quest’anno il 350esimo anniversario della nascita. Lavori per 400mila euro sono previsti presso Villa Tosi-Bellucci, la sede comunale, mentre interventi per 200mila euro interesseranno l’ex Lavatoio.

“I nostri uffici sono impegnati a cercare di intercettare fondi da destinare a quelle opere che Vignola attende ormai da troppo tempo – conferma l’assessore al Bilancio Mauro Smeraldi – Questi oltre 4 milioni di euro si vanno ad aggiungere ad altri finanziamenti già ottenuti, come i 3 milioni di euro destinati a progetti di rigenerazione e messa in sicurezza di aree del nostro territorio (ad esempio la rotatoria di via Frignanese con completamento della ciclabile e la doppia rotatoria che si realizzerà all’intersezione tra via per Spilamberto, via Plessi e via di Mezzo). Vignola, nei prossimi anni, anche grazie al lavoro incessante dei nostri uffici, potrà vedere una vera stagione di crescita e riqualificazione come non si era vista negli ultimi tempi”.

“Stiamo lavorando con grande intensità e impegno per non perdere tutte le opportunità che si possano aprire per la nostra comunità – ribadisce la sindaca di Vignola e presidente dell’Unione Terre di Castelli Emilia Muratori – Altri bandi del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, usciranno anche nei prossimi mesi e i nostri uffici stanno approntando numerosi progetti che riguardano ambiti diversi e aree diffuse del nostro territorio. Non si tratta, infatti, solo di progetti che riguardano il nostro Comune, che pure sono fondamentali, ma anche di opere che avranno una valenza sovracomunale e porteranno benefici a tutta la comunità dell’Unione Terre di Castelli”.