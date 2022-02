Il Comune di Formigine e l’Associazione per la gestione del Carnevale dei ragazzi hanno messo a punto il programma per la 64° edizione del “Carnevale dei ragazzi Città di Formigine”, scegliendo una formula diversa, nel rispetto della normativa anticontagio, ma che rinnovi la tradizione di una delle manifestazioni più attese in tutta la provincia.

Da giovedì 24 febbraio al 1° marzo, nelle vie del centro storico si troveranno carri e installazioni statiche a tema; realizzate dai carristi, dai gruppi scolastici e dalle Associazioni. Non mancheranno, nei pomeriggi del giovedì grasso (24 febbraio), domenica 27 febbraio e martedì grasso (1 marzo) numerose occasioni di intrattenimento per i bambini con attività all’aperto e all’interno del castello. Confermata la tradizionale proposta culinaria.

Afferma il Sindaco Maria Costi: “Con l’Associazione per la gestione del Carnevale dei ragazzi abbiamo posto al centro di questa edizione i bambini, nella ferma convinzione che sia arrivato il momento per loro di vivere giornate di serenità e di gioia, assieme alle loro famiglie e a tutta la comunità. Abbiamo coinvolto tante realtà culturali e sociali del nostro territorio, dalla biblioteca al castello, dai centri diurni per disabili alle istituzioni scolastiche, per rimarcare l’importanza di un evento che fa parte della nostra tradizione, e che va rinnovato e fatto rivivere con le nuove generazioni”.

In onore di giovedì “grasso”, dalle ore 9 in piazza Calcagnini si troveranno molte preparazioni fritte come baccalà, gnocco e patatine; mentre da mezzogiorno la gramigna con la salsiccia. Al pomeriggio, dalle 14 alle 17, l’Animazione Gebis proporrà giochi per i bambini.

Sabato 26 febbraio le bibliotecarie organizzano letture a tema all’interno del Castello (che sarà aperto gratuitamente dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, anche alla domenica), con due appuntamenti per i bambini da 5 a 10 anni alle 15.30 e alle 17 (prenotazione consigliata: 059.416277, castello@comune.formigine.mo.it).

Domenica 27 febbraio, gli stand gastronomici con le specialità tipiche aprono alle 10. Alle 11, in via Trento Trieste si terrà il “bivacco” degli Zingari (maschera tipica formiginese). Alle 15 arriverà la “Strana Coppia” di Radio Bruno e, alle 16, si terrà lo “sproloquio” della Famiglia Pavironica dal balcone di Sala Loggia. Laboratori creativi per bambini al castello alle 15.30 e alle 17 (prenotazione consigliata: 059.416277, castello@comune.formigine.mo.it).

Martedì grasso inizia in centro storico alle 9 con la distribuzione gratuita del gnocco fritto e, a mezzogiorno, dei maccheroni al ragù. Animazione con le Gebis al pomeriggio dalle 14, mentre alle 16 si terrà il discorso del Re e della Regina del Carnevale. Un atelier creativo per i bambini da 5 a 10 anni sarà presente al castello per tutto il pomeriggio (prenotazione consigliata: 059.416277, castello@comune.formigine.mo.it).

Il programma gastronomico termina alle 16.30 con la degustazione della polenta al ragù. Carri e installazioni più belli saranno premiati alle 17 dalla giuria di esperti mentre uno speciale contest sulla pagina Instagram “carnevalediformigine” premierà l’installazione o il carro che riceverà più like.

Fino al 6 marzo il luna park sarà nella zona del Palazzetto dello Sport.