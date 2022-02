Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire prove di carico sul viadotto che sovrappassa il fiume Taro, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 17 alle 5:00 di venerdì 18 febbraio, sarà chiuso l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia e Parma, in entrambe le direzioni, verso Bologna e in direzione di Milano.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bologna, dopo la deviazione obbligatoria sulla A15 Parma-La Spezia, si dovrà uscire alla stazione di Parma ovest, percorrere la SS9 Via Emilia e successivamente la SP343, per rientrare sulla A1 alla stazione di Parma, per proseguire poi verso Bologna;

verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, immettersi sulla SP343 e sulla SS9 Via Emilia, rientrare sulla A15 alla stazione di Parma ovest e poi proseguire sulla A1, verso Milano.