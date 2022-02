Molto nuvoloso con precipitazioni in prevalenza deboli, più diffuse fino alle prime ore del mattino, poi a carattere sparso. I fenomeni potranno temporaneamente essere più consistenti lungo i rilievi e sul settore occidentale assumere carattere nevoso sino a quote molto basse, con possibilità di deboli nevicate o pioggia mista a neve sulla pianura piacentina e parmense fino al mattino. Schiarite in serata a partire da ovest. Temperature minime in aumento soprattutto sui settori centro-orientali, con valori intorno a 1/2 gradi sulle pianure più occidentali e tra 4 e 7 gradi sui rimanenti settori; massime stazionarie o in lieve diminuzione sulle pianure orientali, con valori tra 5/6 gradi delle pianure interne e 9/10 gradi della fascia costiera. Venti deboli in prevalenza occidentali, moderati al primo mattino con qualche raffica da sud-ovest lungo le aree di crinale centro-orientale. Mare mosso soprattutto sulle aree settentrionali e fino al primo mattino, con moto ondoso in graduale attenuazione in particolare sotto costa.

(Arpae)