Era alla guida di uno scooterone rubato senza peraltro nemmeno aver mai conseguito la patente per poterlo condurre, ma è stato individuato, denunciato e sanzionato (per quasi 6mila euro) dalla Polizia locale di Modena un 39enne ora accusato del reato di ricettazione, oltre che di violazione delle normative sull’immigrazione. Infatti l’uomo, originario della Tunisia, è anche irregolare in Italia. Nel frattempo il veicolo, recuperato, è stato restituito al proprietario pochi giorni dopo l’episodio, avvenuto nella mattinata di lunedì 7 febbraio a ridosso del centro storico.

Lo scooterone, uno Yamaha Xmax del valore di alcune migliaia di euro, era stato rubato nella serata del 23 settembre dell’anno scorso in una via del centro, dove era parcheggiato sotto l’abitazione del proprietario. Dopo il furto l’uomo, un 41enne modenese, aveva presentato denuncia proprio al Comando di via Galilei e gli operatori hanno riconosciuto il veicolo in viale Caduti in guerra durante i consueti servizi di controllo del territorio. Alla vista della pattuglia il conducente si è allontanato in direzione della zona Musicisti, accelerando e procedendo con un andamento a serpentina tra le auto, ma, dopo un breve inseguimento, gli operatori hanno intercettato e bloccato lo scooterone all’altezza dell’incrocio di via Bonacini con via Puccini, stoppando anche un ulteriore tentativo di fuga.

L’uomo alla guida è stato quindi accompagnato negli uffici del Comando e dagli accertamenti sulle banche dati ministeriali è emerso che alle spalle ha diversi precedenti penali e che risulta non in regola col permesso di soggiorno. Assieme alle contestazioni penali, per il 39enne sono scattati anche gli addebiti amministrativi per la guida senza patente e per la circolazione con un veicolo non assicurato: i verbali ammontano a 5.966 euro.