Oggi, lunedì 14 febbraio 2022 compie centodue anni il fioranese Giovanni Casolari.

Rimasto vedovo l’aprile scorso della moglie Ruini Bianca, risiede a Nirano dove è nato e sempre vissuto.

Dopo un primo periodo di lavoro nei campi, è entrato, come tanti altri, in ceramica per restarvi fino alla pensione. Dal 1951 al 1956, con sindaco Giuseppe Morici Giovanni, è stato assessore comunale, eletto nelle liste della Democrazia Cristiana.

Giovanni può contare sull’affetto e sulla vicinanza dei figli Antonella e Savino, del genero Ildo, della nuora Alessandra assieme ai nipoti e alle pronipoti.

A nome di tutta la comunità fioranese, gli auguri dell’amministrazione comunale, che appena possibile il sindaco Francesco Tosi andrà a portare di persona.