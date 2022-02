Dopo l’eliminazione in Coppa Italia, la Roma non va oltre il 2-2 contro il Sassuolo al “Mapei Stadium” e rimedia il primo pareggio esterno in questa stagione in campionato. La quinta rete in carriera ai neroverdi di Cristante permette alla squadra di Mourinho di tornare a casa con un punto.

La qualità dei neroverdi – “superiore a quella della Roma”, secondo Mourinho – sembra schiacciare i giallorossi nei primi minuti. Al 7′ l’arbitro Guida annulla il primo gol della giornata: Traoré vince un rimpallo e batte Rui Patricio col sinistro sul primo palo ma il direttore di gara segnala un fallo di mano. Al 14′ si accende Felix Afena-Gyan che scatta in profondità ma viene murato da Consigli in uscita. Al 33′ anche alla Roma viene annullato un gol: sugli sviluppi di un traversone di Oliveira, Abraham insacca su assist di Smalling ma viene ravvisato un fuorigioco di Mancini. Ma il terzo episodio da moviola è anche quello della svolta: al 45′ Vina crossa col mancino, Chiriches devia col braccio e Guida concede il rigore. Dagli undici metri si presenta Abraham che spiazza Consigli e realizza la sua diciottesima rete stagionale.

Ma a inizio secondo tempo il Sassuolo pareggia grazie ad uno svarione di Rui Patricio:

Traore scatta sulla fascia e crossa, Smalling devia e il portiere portoghese non trattiene. La Roma subisce il contraccolpo e fatica a costruire gioco. I neroverdi hanno in mano il pallino del gioco ma la ripresa è costellata di errori tecnici da una parte e dall’altra. Al 66′ il Sassuolo costruisce una chance da gol: Traore libera al tiro Frattesi che sbaglia il diagonale da posizione favorevole. Non sbaglia invece Traorè, che al 73′ riscatta il palo dell’andata, beffa Karsdorp su cross dalla destra e la butta dentro col piattone. Al 78′ però il Sassuolo si complica la vita: Ferrari stende Abraham dal limite e riceve il secondo giallo (espulso).

Nel recupero, poi, la Roma pareggia con un colpo di testa di Cristante sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Ayhan prova a salvare ma la palla varca la linea. Nervi tesi a fine gara: giusto il pareggio finale.

Oggi, al Mapei Stadium, il Sassuolo calcio – dopo l’appello lanciato nei giorni scorsi da capitan Magnanelli e mister Dionisi a “Chi l’ha visto?” – ha messo in mostra sul maxi schermo una foto di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso da Sassuolo nel dicembre 2020. Mentre nello spogliatoio neroverde c’era anche la maglia per Alessandro.