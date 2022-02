I miliari della stazione forestale del comune di Gualtieri in un’area ricadente nella bassa reggiana hanno individuato un vero e proprio cimitero di autovetture abbandonate costituito da una ventina di veicoli identificando i presunti responsabili di tale condotta delittuosa. Nei guai sono finiti due reggiani di 67 e 59 anni che i carabinieri della stazione forestale di Gualtieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi previsto e sanzionato dall’art. 256 comma 1° lett. b) in relazione all’art. 208 del D.lgs. 156/2006.

Nello specifico i militari forestali della stazione di Gualtieri, nell’ambito di un servizio di controllo presso una ditta di lavorazioni meccaniche del reggiano hanno rinvenuto un’area adibita a “cimitero di auto”, sulla quale erano depositati 22 veicoli fuori uso in stato di abbandono, senza che la ditta fosse in possesso delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti.

I veicoli sono risultati esposti da tempo alle intemperie ed al conseguente dilavamento in assenza di sistemi di impermeabilizzazione del suolo e smaltimento del percolato e sono risultati abbandonati alla rinfusa con vetri rotti, coperti da vegetazione infestante ed in alcuni casi con presenza di altri rifiuti all’interno dell’abitacolo.

I militari hanno così sequestrato l’area e i veicoli abbandonati notiziando al riguardo la Procura reggiana. Ai presunti responsabili è stata notificata anche la sanzione amministrativa di euro 4.133,33 per omessa tenuta del registro di carico e scarico rifiuti di tipo pericoloso (art. 190 c. 1 lett. a d.lgs. 152/2006). Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire al Giudice di verificare l’eventuale piena responsabilità dell’indagato.