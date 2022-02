Velature in transito sulla regione nel corso della mattinata con schiarite pomeridiane. Tendenza a nuovo aumento della copertura nuvolosa a partire da ovest dalle ore serali. Dalla sera-notte possibilità di deboli precipitazioni lungo i crinali appenninici centro-occidentali. Temperature minime in sensibile flessione, comprese tra -1/-4 gradi delle pianure emiliane e 0/2 gradi della Romagna e aree costiere. Massime attorno ad 8/9 gradi. Venti deboli, in prevalenza settentrionali. Mare poco mosso.

(Arpae)