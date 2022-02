Oggi pomeriggio, numerosi attivisti No green pass si sono radunati in centro, raggiungendo piazza Grande alla spicciolata, confondendosi col passeggio del sabato pomeriggio. Aperte le borse, molti hanno consumato bevande e cibo che avevano con loro, aderendo all’iniziativa dell’“Aperitivo in piazza” che si è svolta in molte città.

I promotori, al momento 5 persone, sono stati deferiti per violazione dell’ordinanza prefettizia interdittiva emessa in costanza di emergenza covid tuttora vigente, e per le contravvenzioni al TULPS connesse. Tra questi, presente l’attivista che aveva divulgato l’evento sui social negli scorsi giorni e che, dopo essere stata diffidata dalla Questura, si era affrettata a comunicare di aver revocato la manifestazione e di aver rimosso le relative locandine dai siti.

Sanzionati per il mancato rispetto delle distanze di sicurezza – sprovviste di mascherina – n. 40 persone presenti in piazza, molte risultate provenire da fuori città.

Il personale che ha proceduto, Polizia di Stato e Polizia locale, ha assicurato la regolare fruizione della piazza presidiata sin dal primo pomeriggio, mentre la Digos è dovuta intervenire per evitare momenti di tensione con gli operatori dell’informazione presenti. Nella circostanza, per un uomo scivolato a terra, è stata subito richiesta un’ambulanza, che non ha ravvisato particolari esigenze e lo stesso ha proseguito nella protesta.

Analoghe iniziative monitorate in provincia non hanno rilevato problemi.