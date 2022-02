Il Roller Hockey Scandiano ha notificato tre casi di positività alla F.I.S.R. permettendo da regolamento il rinvio della gara di sabato a Bassano del Grappa, il primo della stagione 2021-2022. Tutti i tre positivi sono in buone condizioni. I rossoblu ritorneranno sabato prossimo nel match casalingo contro l’Amatori Modena 1945.

In pista ci sarà la seconda squadra che domani alle 19:30 sarà ospite dell’Amatori Pesaro dei fratelli Barberi. Un team esperto che è a tre punti in classifica contro i sei dei ragazzi rossoblu che però non giocano dal 23 gennaio, dall’ultima vittoria in trasferta a Pico della Mirandola. I rossoblu di Scandiano si presentano con una squadra quasi al completo con il rientro di capitan Sassatelli e di Gabriele Ganassi, una formazione che può contare sulla velocità e su un buon amalgama già dimostrato nelle precedenti due vittorie in Campionato.

“Dovremo essere scaltri perchè a Pesaro troviamo un avversario molto esperto. Sono contento di ritornare e vedere che la squadra ha realizzato due vittorie. Dovremo continuare con questo ritmo” – spiega il portiere Sassatelli

I Convocati: Portieri, Matteo Sassatelli (Capitano) e Mattia Vaccari – Esterni: Gioele e Gabriele Ganassi, Alessandro Uva, Diego Vaccari, Filippo Natali, Filippo Fontanesi, Andrea Stefani.

Ritorna anche la squadra Under 17, piuttosto rimaneggiata rispetto alla formazione-tipo. Domenica ritornerà a calcare il piastrellato dell’Arcostruttura alle ore 11:00 contro il Correggio B, valida come anticipo della 5° giornata del Campionato della Zona 3, tra l’altro la prima partita di tutto il torneo.

I convocati: il portiere Christian Rinaldi – Esterni: Riccardo Busani, Tommaso Montecroci, Filippo Natali, Alessandro Uva, Federico Incerti Massimini