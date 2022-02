Nuvolosità residua in mattinata sulle aree appenniniche e sulla Romagna, con residue deboli precipitazioni sull’appennino centro-orientale nelle prime ore della giornata; possibili locali episodi di acqua mista a neve al di sopra di 1000 metri. Sereno dalla tarda mattinata. Temperature minime comprese tra 1/5 gradi della pianura emiliana e 5/7 gradi della Romagna e settore costiero. Massime in diminuzione tra 9 ed 11 gradi. Venti in prevalenza deboli nord-orientali, con residui rinforzi mattutini su costa e mare. Mare molto mosso, temporaneamente agitato al mattino; moto ondoso in attenuazione dalle ore pomeridiane.

(Arpae)