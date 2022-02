Finalmente si torna in campo e per l’Emil Gas Scandiano scocca immediatamente l’ora del derby. Al PalaRegnani va in scena la sfida con la forte Correggio che, ripensando all’andata, evoca dolci ricordi: il 27 novembre scorso, grazie al 69-62 ottenuto sul parquet avversario, il quintetto bianco-blu riuscì ad inaugurare nel migliore dei modi l’era Spaggiari, conquistando un successo importante per rilanciare le proprie chances in chiave salvezza. Difficile fare pronostici sulla sfida odierna, anche perché il lungo stop agonistico è un’incognita per entrambe le contendenti: di certo non sarà agevole scardinare la difesa ospite, che in trasferta concede meno di 51 punti a partita.

A completare il week end a tinte biancoblu è la trasferta modenese della B femminile, di scena alle 17,30 di domenica a Finale Emilia per la seconda giornata della Poule Playoff. La sfida con la corazzata Magika Castel San Pietro ha dimostrato, ancora una volta, come le ragazze di coach Piatti possano giocarsela alla pari con tutti: nonostante il rammarico per una sconfitta arrivata dopo un primo tempo ai limiti della perfezione, il bicchiere è decisamente mezzo pieno e l’obiettivo è quello di ritrovare nel match odierno il sorriso.