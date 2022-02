Nei giorni scorsi la sede di Pavullo di Lapam Confartigianato ha incontrato il neoeletto sindaco Davide Venturelli per discutere dei temi che stanno maggiormente a cuore agli imprenditori locali. L’incontro si è aperto con l’intervento del presidente Lapam Pavullo Sergio Mucciarini che ha evidenziato le necessità più impellenti per la comunità del Frignano: “E’ fondamentale rilanciare il centro storico e il tessuto urbano di Pavullo, migliorare lo smaltimento degli inerti edili e degli sfalci e potature, semplificare la burocrazia e potenziare le infrastrutture, sia fisiche, come l’Estense e la tangenziale, che digitali, con in primo piano l’estensione delle copertura della fibra ottica, in modo da agevolare le imprese locali nella loro crescita. Vogliamo rilanciare il nostro territorio, che è ricco di possibilità imprenditoriali e turistiche”.

A sostegno delle parole del presidente, il segretario generale Rossi ha sottolineato come negli anni Lapam abbia creduto molto nella realtà del Frignano, ampliando le proprie sedi anziché chiuderle, agevolando la comunicazione e la collaborazione tra imprenditori e amministrazioni.

In seguito, ha preso la parola il neosindaco Venturelli che, rilanciando l’importanza di un dialogo continuo tra cittadini e Amministrazione, ha evidenziato come sia essenziale “programmare in modo attento e puntuale, con orizzonti temporali di medio e lungo periodo, cercando di migliorare la situazione economica ‘ingessata’ del Comune e di negoziare il più possibile con Hera, in vista del rischio di un aumento della tariffa a seguito del nuovo affidamento della gestione. In merito allo smaltimento degli inerti, invece, stiamo dialogando con i frantoi del territorio e prevedendo un potenziamento degli orari di apertura dell’isola ecologica”. A livello infrastrutturale, ha poi categoricamente escluso la possibilità di una prosecuzione della Fondovalle nella vallata dello Scoltenna, puntando in particolare sulla progettazione e costruzione della tangenziale di Pavullo e sulla manutenzione delle strade del territorio. Infine, ha sottolineato la centralità che la cura del tessuto sociale riveste per la Giunta, illustrando le negoziazioni in corso per la realizzazione della Casa del Volontariato che, tra le altre associazioni, ospiterà Avap, Avis, Frignaut e Protezione Civile. Infine, per quanto riguarda la valorizzazione del territorio ha aggiunto: “Abbiamo stanziato 35mila euro per la Fiera dell’Economia Montana, importante vetrina per il nostro territorio, oltre che ingenti fondi per la ristrutturazione del centro storico e del Parco Ducale”.

Al termine dell’intervento del Sindaco, hanno preso la parola alcuni consiglieri che hanno sottolineato alcuni temi: l’isola ecologica, utilizzabile solamente dai privati e non dalle imprese, l’intervento di Hera per il conferimento dei rifiuti presso la stessa infrastruttura, la progettazione delle reti idriche e fognarie, oltre che del gasdotto ormai obsoleti, oltre alla possibilità di valutare l’utilizzo della vecchia cava di Niviano o della ex discarica di Casa Zeccone per la gestione degli inerti. Infine è stato chiesto al Sindaco di farsi parte attiva per potenziare l’ospedale di Pavullo, importantissimo per tutto il Frignano.

L’incontro si è concluso con il presidente generale Lapam, Gilberto Luppi che ha rimarcato l’importanza decisiva di un dialogo continuo tra imprenditori, corpi intermedi e amministrazioni comunali per lo sviluppo dell’Appennino.